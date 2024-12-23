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سعر Plugin (PLI) المباشر لليوم هو USD 0.04322884 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.33M . يتم تحديث سعر PLI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Plugin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 797.03K - تغيير سعر Plugin خلال اليوم هو +1.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 192.69M

أداء سعر Plugin (PLI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plugin مقابل USD هو $ +0.00047626 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Plugin مقابل USD هو $ +0.0294706953 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Plugin مقابل USD هو $ +0.0780872753 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Plugin مقابل USD هو $ +0.02776057841820543 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00047626 +1.11% 30 يوم $ +0.0294706953 +68.17% 60 يوم $ +0.0780872753 +180.64% 90 يوم $ +0.02776057841820543 +179.47%

تحليل سعر Plugin (PLI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Plugin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04208067$ 0.04208067 $ 0.04208067 24 ساعة مرتفع $ 0.051148$ 0.051148 $ 0.051148 عالية طوال الوقت $ 0.972163$ 0.972163 $ 0.972163 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +1.11% تغير السعر (7 أيام) -12.18%

معلومات سوق Plugin (PLI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: