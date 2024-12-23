سعر Plugin (PLI)
سعر Plugin (PLI) المباشر لليوم هو USD 0.04322884. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.33M. يتم تحديث سعر PLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plugin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 797.03K
- تغيير سعر Plugin خلال اليوم هو +1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 192.69M
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خلال اليوم، كان سعر Plugin مقابل USD هو $ +0.00047626 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plugin مقابل USD هو $ +0.0294706953 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plugin مقابل USD هو $ +0.0780872753 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plugin مقابل USD هو $ +0.02776057841820543 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00047626
|+1.11%
|30 يوم
|$ +0.0294706953
|+68.17%
|60 يوم
|$ +0.0780872753
|+180.64%
|90 يوم
|$ +0.02776057841820543
|+179.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plugin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+1.11%
-12.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.
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