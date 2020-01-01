توكنوميكس Plugin (PLI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Plugin (PLI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Plugin (PLI) Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same. الموقع الرسمي: https://goplugin.co/ اشتر PLI الآن!

توكنوميكس Plugin (PLI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Plugin (PLI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 192.69M $ 192.69M $ 192.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.31M $ 14.31M $ 14.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.972163 $ 0.972163 $ 0.972163 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01388484 $ 0.01388484 $ 0.01388484 السعر الحالي: $ 0.02861295 $ 0.02861295 $ 0.02861295 معرفة المزيد عن سعر Plugin (PLI)

توكنوميكس Plugin (PLI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Plugin (PLI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PLI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PLI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PLI، استكشف السعر المباشر لتوكن PLI!

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