سعر PLAYFUN (PLAYFUN)
سعر PLAYFUN (PLAYFUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 496.00K. يتم تحديث سعر PLAYFUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PLAYFUN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PLAYFUN خلال اليوم هو -17.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 201.61B
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خلال اليوم، كان سعر PLAYFUN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PLAYFUN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PLAYFUN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PLAYFUN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PLAYFUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-17.53%
-26.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning
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