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سعر Playermon (PYM) المباشر لليوم هو USD 0.00106833 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 529.11K . يتم تحديث سعر PYM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Playermon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.94K - تغيير سعر Playermon خلال اليوم هو -2.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 494.97M

أداء سعر Playermon (PYM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Playermon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Playermon مقابل USD هو $ -0.0001425938 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Playermon مقابل USD هو $ +0.0001486280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Playermon مقابل USD هو $ +0.0003925688174573711 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.10% 30 يوم $ -0.0001425938 -13.34% 60 يوم $ +0.0001486280 +13.91% 90 يوم $ +0.0003925688174573711 +58.09%

تحليل سعر Playermon (PYM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Playermon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0010596$ 0.0010596 $ 0.0010596 24 ساعة مرتفع $ 0.0011186$ 0.0011186 $ 0.0011186 عالية طوال الوقت $ 0.456594$ 0.456594 $ 0.456594 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) -2.10% تغير السعر (7 أيام) +3.61%

معلومات سوق Playermon (PYM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: