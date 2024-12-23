سعر Playermon (PYM)
سعر Playermon (PYM) المباشر لليوم هو USD 0.00106833. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 529.11K. يتم تحديث سعر PYM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Playermon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.94K
- تغيير سعر Playermon خلال اليوم هو -2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 494.97M
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خلال اليوم، كان سعر Playermon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Playermon مقابل USD هو $ -0.0001425938 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Playermon مقابل USD هو $ +0.0001486280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Playermon مقابل USD هو $ +0.0003925688174573711 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.10%
|30 يوم
|$ -0.0001425938
|-13.34%
|60 يوم
|$ +0.0001486280
|+13.91%
|90 يوم
|$ +0.0003925688174573711
|+58.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Playermon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.75%
-2.10%
+3.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Playermon is a boundless NFT Game where anyone can explore and battle in the universe with their favorite Playermons!
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