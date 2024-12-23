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سعر Pisces (PISCES) المباشر لليوم هو USD 0.00270073 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.69M . يتم تحديث سعر PISCES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pisces الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.14K - تغيير سعر Pisces خلال اليوم هو +7.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Pisces (PISCES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pisces مقابل USD هو $ +0.00018727 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pisces مقابل USD هو $ -0.0012082882 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pisces مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pisces مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018727 +7.45% 30 يوم $ -0.0012082882 -44.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pisces (PISCES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pisces: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00235958$ 0.00235958 $ 0.00235958 24 ساعة مرتفع $ 0.00280211$ 0.00280211 $ 0.00280211 عالية طوال الوقت $ 0.00926443$ 0.00926443 $ 0.00926443 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) +7.45% تغير السعر (7 أيام) -66.82%

معلومات سوق Pisces (PISCES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: