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سعر Pineapple (PAPPLE) المباشر لليوم هو USD 0.00434378 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M . يتم تحديث سعر PAPPLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pineapple الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.43K - تغيير سعر Pineapple خلال اليوم هو -13.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 603.54M

أداء سعر Pineapple (PAPPLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pineapple مقابل USD هو $ -0.000650910116221825 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pineapple مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pineapple مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pineapple مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000650910116221825 -13.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pineapple (PAPPLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pineapple: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00319723$ 0.00319723 $ 0.00319723 24 ساعة مرتفع $ 0.00534859$ 0.00534859 $ 0.00534859 عالية طوال الوقت $ 0.00775375$ 0.00775375 $ 0.00775375 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -13.03% تغير السعر (7 أيام) -0.25%

معلومات سوق Pineapple (PAPPLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: