سعر Pineapple (PAPPLE)
سعر Pineapple (PAPPLE) المباشر لليوم هو USD 0.00434378. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M. يتم تحديث سعر PAPPLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pineapple الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.43K
- تغيير سعر Pineapple خلال اليوم هو -13.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 603.54M
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خلال اليوم، كان سعر Pineapple مقابل USD هو $ -0.000650910116221825 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pineapple مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pineapple مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pineapple مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000650910116221825
|-13.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pineapple: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-13.03%
-0.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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