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سعر Phantom Staked SOL (PSOL) المباشر لليوم هو USD 155.32 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.79M . يتم تحديث سعر PSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phantom Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Phantom Staked SOL خلال اليوم هو -2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.29K

أداء سعر Phantom Staked SOL (PSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phantom Staked SOL مقابل USD هو $ -3.8267027950308 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phantom Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phantom Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phantom Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3.8267027950308 -2.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Phantom Staked SOL (PSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phantom Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 154.81$ 154.81 $ 154.81 24 ساعة مرتفع $ 159.39$ 159.39 $ 159.39 عالية طوال الوقت $ 189.11$ 189.11 $ 189.11 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -2.40% تغير السعر (7 أيام) -11.10%

معلومات سوق Phantom Staked SOL (PSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: