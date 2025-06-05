سعر Phantom Staked SOL (PSOL)
سعر Phantom Staked SOL (PSOL) المباشر لليوم هو USD 155.32. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.79M. يتم تحديث سعر PSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phantom Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Phantom Staked SOL خلال اليوم هو -2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.29K
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خلال اليوم، كان سعر Phantom Staked SOL مقابل USD هو $ -3.8267027950308 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phantom Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phantom Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phantom Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3.8267027950308
|-2.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phantom Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-2.40%
-11.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.
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