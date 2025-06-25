سعر Pentagon Chain (PC)
سعر Pentagon Chain (PC) المباشر لليوم هو USD 17.82. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 495.23K. يتم تحديث سعر PC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pentagon Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pentagon Chain خلال اليوم هو +6.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.92K
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خلال اليوم، كان سعر Pentagon Chain مقابل USD هو $ +1.014 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pentagon Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pentagon Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pentagon Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.014
|+6.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pentagon Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
+6.04%
+44.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies.
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