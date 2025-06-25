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سعر Pentagon Chain (PC) المباشر لليوم هو USD 17.82 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 495.23K . يتم تحديث سعر PC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pentagon Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pentagon Chain خلال اليوم هو +6.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.92K

أداء سعر Pentagon Chain (PC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pentagon Chain مقابل USD هو $ +1.014 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pentagon Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pentagon Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pentagon Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.014 +6.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pentagon Chain (PC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pentagon Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 16.81$ 16.81 $ 16.81 24 ساعة مرتفع $ 19.93$ 19.93 $ 19.93 عالية طوال الوقت $ 19.93$ 19.93 $ 19.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) +6.04% تغير السعر (7 أيام) +44.99%

معلومات سوق Pentagon Chain (PC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: