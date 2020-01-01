توكنوميكس Pentagon Chain (PC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pentagon Chain (PC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pentagon Chain (PC) Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies. الموقع الرسمي: https://pentagon.games/ اشتر PC الآن!

توكنوميكس Pentagon Chain (PC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pentagon Chain (PC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 199.77K $ 199.77K $ 199.77K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.05M $ 20.05M $ 20.05M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 21.09 $ 21.09 $ 21.09 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 11.68 $ 11.68 $ 11.68 السعر الحالي: $ 20.05 $ 20.05 $ 20.05 معرفة المزيد عن سعر Pentagon Chain (PC)

توكنوميكس Pentagon Chain (PC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pentagon Chain (PC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PC، استكشف السعر المباشر لتوكن PC!

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