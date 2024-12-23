سعر peanie (PEANIE)
سعر peanie (PEANIE) المباشر لليوم هو USD 0.00106401. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M. يتم تحديث سعر PEANIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق peanie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.12K
- تغيير سعر peanie خلال اليوم هو -5.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.04M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEANIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEANIE.
خلال اليوم، كان سعر peanie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر peanie مقابل USD هو $ -0.0005281378 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر peanie مقابل USD هو $ -0.0005176379 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر peanie مقابل USD هو $ -0.0007572238217667428 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.21%
|30 يوم
|$ -0.0005281378
|-49.63%
|60 يوم
|$ -0.0005176379
|-48.64%
|90 يوم
|$ -0.0007572238217667428
|-41.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر peanie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
-5.21%
-39.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
do u hab smol peanie?
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PEANIE إلى AUD
A$0.0016917759
|1 PEANIE إلى GBP
￡0.0008405679
|1 PEANIE إلى EUR
€0.0010108095
|1 PEANIE إلى USD
$0.00106401
|1 PEANIE إلى MYR
RM0.0047774049
|1 PEANIE إلى TRY
₺0.037453152
|1 PEANIE إلى JPY
¥0.1664856447
|1 PEANIE إلى RUB
₽0.1093483077
|1 PEANIE إلى INR
₹0.0903876495
|1 PEANIE إلى IDR
Rp17.1614492103
|1 PEANIE إلى PHP
₱0.0625105875
|1 PEANIE إلى EGP
￡E.0.0541368288
|1 PEANIE إلى BRL
R$0.0064691808
|1 PEANIE إلى CAD
C$0.0015215343
|1 PEANIE إلى BDT
৳0.1266278301
|1 PEANIE إلى NGN
₦1.6470661998
|1 PEANIE إلى UAH
₴0.0444436977
|1 PEANIE إلى VES
Bs0.05426451
|1 PEANIE إلى PKR
Rs0.2949754923
|1 PEANIE إلى KZT
₸0.5564878701
|1 PEANIE إلى THB
฿0.0364636227
|1 PEANIE إلى TWD
NT$0.0346760859
|1 PEANIE إلى CHF
Fr0.0009469689
|1 PEANIE إلى HKD
HK$0.0082673577
|1 PEANIE إلى MAD
.د.م0.0106613802