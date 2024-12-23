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سعر peanie (PEANIE) المباشر لليوم هو USD 0.00106401 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M . يتم تحديث سعر PEANIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق peanie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.12K - تغيير سعر peanie خلال اليوم هو -5.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.04M

أداء سعر peanie (PEANIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر peanie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر peanie مقابل USD هو $ -0.0005281378 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر peanie مقابل USD هو $ -0.0005176379 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر peanie مقابل USD هو $ -0.0007572238217667428 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.21% 30 يوم $ -0.0005281378 -49.63% 60 يوم $ -0.0005176379 -48.64% 90 يوم $ -0.0007572238217667428 -41.57%

تحليل سعر peanie (PEANIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر peanie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0010586$ 0.0010586 $ 0.0010586 24 ساعة مرتفع $ 0.00121203$ 0.00121203 $ 0.00121203 عالية طوال الوقت $ 0.02478969$ 0.02478969 $ 0.02478969 تغير السعر (1 ساعة) -1.13% تغير السعر (1يوم) -5.21% تغير السعر (7 أيام) -39.03%

معلومات سوق peanie (PEANIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: