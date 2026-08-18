سعر Pawtato اليوم

السعر المباشر لمشروع Pawtato (TATO) اليوم هو $ 0.00565016، مع تغير بنسبة 5.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TATO الحالي إلى USD هو $ 0.00565016 لكل TATO.

يحتل Pawtato حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,642,190، مع عرض متداول قدره 290.64M TATO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TATO بين $ 0.00562256 (أدنى) و$ 0.00635604 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0261268، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00107938.

على المدى القصير، تحرك TATO بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-8.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.56K.

معلومات سوق Pawtato (TATO)

القيمة السوقية $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M الحجم (24 ساعة) $ 2.56K$ 2.56K $ 2.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M إمداد دورة التداول 290.64M 290.64M 290.64M إجمالي العرض 988,341,665.2131208 988,341,665.2131208 988,341,665.2131208

القيمة السوقية الحالية لـ Pawtato هي $ 1.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.56K. العرض المتداول لـ TATO يبلغ 290.64M، مع إجمالي عرض 988341665.2131208. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.58M.