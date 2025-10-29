سعر PARSIQ (PRQ)
سعر PARSIQ (PRQ) في الوقت الحقيقي هو $0.00495168. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PRQ بين أدنى سعر $ 0.00426565 وأعلى سعر $ 0.00555154، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPRQ على الإطلاق هو $ 2.62، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0018575.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PRQ -0.52% على مدار الساعة الماضية، -7.87% على مدار 24 ساعة، و -11.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ PARSIQ هي $ 1.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRQ يبلغ 292.76M، مع إجمالي عرض 310256872.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.54M.
خلال اليوم، كان سعر PARSIQ مقابل USD هو $ -0.000423044019976337 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PARSIQ مقابل USD هو $ -0.0021775923 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PARSIQ مقابل USD هو $ -0.0032581910 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PARSIQ مقابل USD هو $ -0.06269205676389866 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000423044019976337
|-7.87%
|30 يوم
|$ -0.0021775923
|-43.97%
|60 يوم
|$ -0.0032581910
|-65.79%
|90 يوم
|$ -0.06269205676389866
|-92.67%
PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
