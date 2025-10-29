معلومات سعر PARSIQ (PRQ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00426565 $ 0.00426565 $ 0.00426565 24 ساعة منخفض $ 0.00555154 $ 0.00555154 $ 0.00555154 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00426565$ 0.00426565 $ 0.00426565 24 ساعة مرتفع $ 0.00555154$ 0.00555154 $ 0.00555154 عالية طوال الوقت $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 أدنى سعر $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -7.87% تغير السعر (7 أيام) -11.62% تغير السعر (7 أيام) -11.62%

سعر PARSIQ (PRQ) في الوقت الحقيقي هو $0.00495168. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PRQ بين أدنى سعر $ 0.00426565 وأعلى سعر $ 0.00555154، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPRQ على الإطلاق هو $ 2.62، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0018575.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PRQ -0.52% على مدار الساعة الماضية، -7.87% على مدار 24 ساعة، و -11.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PARSIQ (PRQ)

القيمة السوقية $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M إمداد دورة التداول 292.76M 292.76M 292.76M إجمالي العرض 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

القيمة السوقية الحالية لـ PARSIQ هي $ 1.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRQ يبلغ 292.76M، مع إجمالي عرض 310256872.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.54M.