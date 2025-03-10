سعر Param (PARAM)
سعر Param (PARAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.98K. يتم تحديث سعر PARAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Param الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.51K
- تغيير سعر Param خلال اليوم هو -13.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 259.00M
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خلال اليوم، كان سعر Param مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Param مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Param مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Param مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.35%
|30 يوم
|$ 0
|-79.68%
|60 يوم
|$ 0
|-90.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Param: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-13.35%
-19.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.
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