توكنوميكس Param (PARAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Param (PARAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Param (PARAM) Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem. الموقع الرسمي: https://paramgaming.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.paramlabs.io/param-litepaper اشتر PARAM الآن!

توكنوميكس Param (PARAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Param (PARAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 35.14K $ 35.14K $ 35.14K إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 259.00M $ 259.00M $ 259.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 271.32K $ 271.32K $ 271.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.179478 $ 0.179478 $ 0.179478 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00013566 $ 0.00013566 $ 0.00013566 معرفة المزيد عن سعر Param (PARAM)

توكنوميكس Param (PARAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Param (PARAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PARAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PARAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PARAM، استكشف السعر المباشر لتوكن PARAM!

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