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سعر Paintswap (BRUSH) المباشر لليوم هو USD 0.01202399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.83M . يتم تحديث سعر BRUSH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paintswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.88K - تغيير سعر Paintswap خلال اليوم هو -14.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 402.01M

أداء سعر Paintswap (BRUSH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paintswap مقابل USD هو $ -0.00197172339311591 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paintswap مقابل USD هو $ -0.0059739535 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paintswap مقابل USD هو $ -0.0087163442 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paintswap مقابل USD هو $ -0.008911979823577937 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00197172339311591 -14.08% 30 يوم $ -0.0059739535 -49.68% 60 يوم $ -0.0087163442 -72.49% 90 يوم $ -0.008911979823577937 -42.56%

تحليل سعر Paintswap (BRUSH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paintswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0121132$ 0.0121132 $ 0.0121132 24 ساعة مرتفع $ 0.01405953$ 0.01405953 $ 0.01405953 عالية طوال الوقت $ 0.249255$ 0.249255 $ 0.249255 تغير السعر (1 ساعة) -1.39% تغير السعر (1يوم) -14.08% تغير السعر (7 أيام) -27.89%

معلومات سوق Paintswap (BRUSH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: