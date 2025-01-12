سعر Pacato (PACATO)
سعر Pacato (PACATO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.37K. يتم تحديث سعر PACATO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pacato الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.28
- تغيير سعر Pacato خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Pacato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pacato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pacato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pacato مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.60%
|30 يوم
|$ 0
|-49.63%
|60 يوم
|$ 0
|-52.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pacato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-0.60%
-16.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Pacato ($PACATO), the latest meme token set to dominate the crypto space! Inspired by the playful spirit of Coinbase CEO's recent marriage to Angela Meng, Pacato made its debut at their wedding, becoming the "new dog" in the world of meme tokens. As a tribute to the couple's love story and to the vibrant meme culture, Pacato symbolizes fun, loyalty, and a new era in the crypto world. With a growing community and innovative plans for future developments, $PACATO aims to follow in the pawprints of successful dog-themed tokens like Dogecoin and Shiba Inu, but with a unique twist tied to the Coinbase legacy. Whether you're a seasoned crypto trader or new to the meme token scene, $PACATO offers exciting opportunities to be part of a fresh, playful, and community-driven project. Get ready to watch Pacato fetch success on the Base chain!
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