سعر P2pzcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع P2pzcoin (P2PZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل P2PZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل P2PZ.

يحتل P2pzcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,310، مع عرض متداول قدره 1.00B P2PZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول P2PZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك P2PZ بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و-2.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق P2pzcoin (P2PZ)

القيمة السوقية $ 34.31K$ 34.31K $ 34.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.31K$ 34.31K $ 34.31K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ P2pzcoin هي $ 34.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ P2PZ يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.31K.