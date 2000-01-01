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أعلى نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.47028
+1.03%
-5.80%
-7.63%
$ 465.80M
$ 163.79K
2
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0844
0.00%
-2.20%
-8.06%
$ 63.29M
$ 14.52K
3
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008333
+0.05%
-2.09%
+1.69%
$ 50.34M
$ 18.07M
4
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.045546
+9.96%
+79.64%
-38.75%
$ 48.13M
$ 55.68M
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02774
+0.04%
-7.13%
-10.96%
$ 46.49M
$ 2.45M
6
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3455
-0.38%
-1.43%
+1.00%
$ 35.93M
$ 169.01K
7
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02026
-0.39%
-2.17%
-2.88%
$ 26.43M
$ 3.42M
8
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03142
+0.03%
-3.51%
-11.76%
$ 22.69M
$ 2.54M
9
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.0161
+1.84%
+4.33%
-3.88%
$ 16.07M
$ 4.90M
10
Test
Test
TST
$ 0.015567
+0.45%
+10.17%
-2.95%
$ 14.71M
$ 8.95M
11
4
4
4
$ 0.011305
+0.25%
+6.40%
+9.03%
$ 11.40M
$ 12.85M
12
Freedom of Money
Freedom of Money
FREEDOM OF MONEY
$ 0.0041946
+0.03%
-0.01%
-10.00%
$ 4.19M
$ 605.80K
13
MIZU KAPPA
MIZU KAPPA
MIZU
$ 0.00249155
-0.06%
-0.03%
+2.25%
$ 2.49M
$ 3.36K
14
Torch of Liberty
Torch of Liberty
LIBERTY
$ 0.00187706
0.00%
0.00%
-2.45%
$ 1.88M
$ 2.72
15
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
16
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001734
+0.23%
-5.97%
-10.85%
$ 1.73M
$ 14.16M
17
Palu
Palu
PALU
$ 0.00138691
-1.34%
+0.04%
+5.49%
$ 1.39M
$ 486.72K
18
Hachiko Inu
Hachiko Inu
HACHIKO
$ 0.00116302
-1.18%
-0.04%
-5.13%
$ 1.10M
$ 33.30K
19
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00076822
-1.40%
-0.04%
+2.15%
$ 768.29K
$ 44.73K
20
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00081038
+2.35%
+0.21%
-19.73%
$ 739.47K
$ 14.47K
21
CaptainBNB
CaptainBNB
CAPTAINBNB
$ 0.00063838
-0.15%
-0.00%
-0.46%
$ 638.38K
$ 1.44M
22
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014877
-0.05%
+2.20%
-2.16%
$ 556.28K
$ 1.87M
23
ZygoSwap
ZygoSwap
ZSWAP
$ 0.00048771
-0.49%
+0.21%
+21.56%
$ 487.71K
$ 381.33K
24
memes will continue
memes will continue
MEMES
$ 0.00046872
-0.42%
-0.00%
-7.29%
$ 468.71K
$ 1.01M
25
Mubarakah
Mubarakah
MUBARAKAH
$ 0.00038663
-0.23%
+0.04%
+0.22%
$ 386.65K
$ 28.32K
26
Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day
1
$ 0.0003703
-0.48%
-0.00%
-4.75%
$ 370.30K
$ 17.01K
27
Conscious Token
Conscious Token
CONSCIOUS
$ 0.00071069
0.00%
--
0.00%
$ 332.85K
$ 30.33
28
BORT
BORT
BORT
$ 0.00031851
+0.50%
-0.09%
-18.99%
$ 310.22K
$ 31.89K
29
DOYR
DOYR
DOYR
$ 0.00030113
+0.70%
+0.02%
-8.30%
$ 301.13K
$ 51.51K
30
PUP
PUP
PUP
$ 0.00026847
-0.13%
+0.02%
-8.33%
$ 268.47K
$ 29.55K
31
Donkey
Donkey
DONKEY
$ 0.00018675
-0.46%
-0.02%
+0.54%
$ 186.75K
$ 2.62K
32
Shih Tzu
Shih Tzu
SHIH
$ 0.00018523
-0.24%
+0.02%
+39.04%
$ 174.11K
$ 3.54K
33
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00060814
0.00%
--
-0.61%
$ 123.12K
$ 10.80
34
Binance Super Cycle
Binance Super Cycle
BSC
$ 0.00011592
+0.03%
-0.03%
+7.93%
$ 115.92K
$ 6.97K
35
Gorilla
Gorilla
GORILLA
$ 0.00010911
0.00%
+0.00%
-1.95%
$ 109.01K
$ 24.33K
36
Perry
Perry
PERRY
$ 0.00010408
-0.19%
0.00%
-1.40%
$ 104.08K
$ 11.67
37
Eaglecoin
Eaglecoin
EGL
$ 0.0001003
+0.59%
-0.00%
-4.32%
$ 100.31K
$ 25.25
38
BNBXBT
BNBXBT
BNBXBT
$ 8.693E-5
+0.02%
-1.10%
-10.31%
$ 86.93K
--
39
Binancians
Binancians
BINANCIANS
$ 8.315E-5
-0.42%
-0.70%
-0.49%
$ 83.14K
--
40
JobIess
JobIess
JOBIESS
$ 6.994E-5
-1.34%
-4.80%
-14.63%
$ 70.90K
--
41
ZIBA
ZIBA
ZIB
$ 6.883E-5
+1.04%
+0.50%
+1.56%
$ 68.83K
--
42
Brain On BNB AI
Brain On BNB AI
BOBAI
$ 6.363E-5
+1.00%
+1.90%
+1.16%
$ 56.67K
--
43
01
01
01
$ 0.00010676
0.00%
-0.00%
-0.27%
$ 48.04K
$ 3.00
44
Bubb
Bubb
BUBB
$ 4.53E-5
+0.13%
+2.80%
-6.60%
$ 45.30K
--
45
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.538E-5
+0.14%
+5.30%
-2.59%
$ 35.38K
--
46
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3.426E-5
0.00%
-0.30%
-8.00%
$ 34.27K
--
47
P2pzcoin
P2pzcoin
P2PZ
$ 3.382E-5
+0.15%
+0.30%
-5.11%
$ 33.81K
--
48
Giggle Panda
Giggle Panda
GIGL
$ 3.184E-5
+0.16%
+0.20%
-0.25%
$ 31.84K
--
49
DOODiPALS
DOODiPALS
DOODI
$ 3.138E-5
0.00%
0.00%
+10.96%
$ 30.16K
--
50
SHISA
SHISA
SHISA
$ 2.968E-5
-0.34%
-0.20%
-28.21%
$ 29.68K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 81 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $823.54M.
ما هو التوكن نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر TUT أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 79.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 81 نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) الشائعة 币安人生, SAFE, W. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) حوالي $823.54M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Four.meme البيئي (ميمات BNB) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.