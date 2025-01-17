سعر Oxbull (OXI)
سعر Oxbull (OXI) المباشر لليوم هو USD 0.500434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.99M. يتم تحديث سعر OXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oxbull الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.01K
- تغيير سعر Oxbull خلال اليوم هو +3.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.98M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OXI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OXI.
خلال اليوم، كان سعر Oxbull مقابل USD هو $ +0.01679516 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxbull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxbull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxbull مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01679516
|+3.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxbull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+3.47%
+1.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OXI إلى AUD
A$0.80569874
|1 OXI إلى GBP
￡0.40535154
|1 OXI إلى EUR
€0.48542098
|1 OXI إلى USD
$0.500434
|1 OXI إلى MYR
RM2.251953
|1 OXI إلى TRY
₺17.78042002
|1 OXI إلى JPY
¥77.84751304
|1 OXI إلى RUB
₽51.85497108
|1 OXI إلى INR
₹43.32757572
|1 OXI إلى IDR
Rp8,203.83475296
|1 OXI إلى PHP
₱29.33043674
|1 OXI إلى EGP
￡E.25.2218736
|1 OXI إلى BRL
R$3.0276257
|1 OXI إلى CAD
C$0.72062496
|1 OXI إلى BDT
৳60.84276572
|1 OXI إلى NGN
₦778.2749568
|1 OXI إلى UAH
₴21.10830612
|1 OXI إلى VES
Bs27.023436
|1 OXI إلى PKR
Rs139.59105996
|1 OXI إلى KZT
₸265.480237
|1 OXI إلى THB
฿17.2399513
|1 OXI إلى TWD
NT$16.46928294
|1 OXI إلى CHF
Fr0.45539494
|1 OXI إلى HKD
HK$3.89337652
|1 OXI إلى MAD
.د.م5.03436604