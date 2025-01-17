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سعر Oxbull (OXI) المباشر لليوم هو USD 0.500434 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.99M . يتم تحديث سعر OXI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oxbull الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.01K - تغيير سعر Oxbull خلال اليوم هو +3.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.98M

أداء سعر Oxbull (OXI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oxbull مقابل USD هو $ +0.01679516 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxbull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxbull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxbull مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01679516 +3.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oxbull (OXI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxbull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.466123$ 0.466123 $ 0.466123 24 ساعة مرتفع $ 0.507128$ 0.507128 $ 0.507128 عالية طوال الوقت $ 0.74021$ 0.74021 $ 0.74021 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) +3.47% تغير السعر (7 أيام) +1.46%

معلومات سوق Oxbull (OXI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: