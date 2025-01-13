سعر OSK (OSK)
سعر OSK (OSK) المباشر لليوم هو USD 5.3. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OSK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.97
- تغيير سعر OSK خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OSK مقابل USD هو $ -0.091055435272364 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OSK مقابل USD هو $ -0.9069497800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OSK مقابل USD هو $ +1.7794871900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OSK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.091055435272364
|-1.68%
|30 يوم
|$ -0.9069497800
|-17.11%
|60 يوم
|$ +1.7794871900
|+33.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OSK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-1.68%
-9.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OSK is a DeFi project on the TRON public chain, aiming to create a decentralized film and television financial ecosystem.
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