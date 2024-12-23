احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OUSD.

سعر Origin Dollar (OUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997867 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.48M . يتم تحديث سعر OUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Origin Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72K - تغيير سعر Origin Dollar خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.49M

أداء سعر Origin Dollar (OUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Origin Dollar مقابل USD هو $ -0.0028474967016425 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin Dollar مقابل USD هو $ -0.0015967867 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin Dollar مقابل USD هو $ -0.0008673459 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin Dollar مقابل USD هو $ -0.0003784065248577 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0028474967016425 -0.28% 30 يوم $ -0.0015967867 -0.16% 60 يوم $ -0.0008673459 -0.08% 90 يوم $ -0.0003784065248577 -0.03%

تحليل سعر Origin Dollar (OUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.991567$ 0.991567 $ 0.991567 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -0.21%

معلومات سوق Origin Dollar (OUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: