سعر Origin Dollar (OUSD)
سعر Origin Dollar (OUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997867. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.48M. يتم تحديث سعر OUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Origin Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72K
- تغيير سعر Origin Dollar خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.49M
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خلال اليوم، كان سعر Origin Dollar مقابل USD هو $ -0.0028474967016425 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin Dollar مقابل USD هو $ -0.0015967867 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin Dollar مقابل USD هو $ -0.0008673459 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin Dollar مقابل USD هو $ -0.0003784065248577 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0028474967016425
|-0.28%
|30 يوم
|$ -0.0015967867
|-0.16%
|60 يوم
|$ -0.0008673459
|-0.08%
|90 يوم
|$ -0.0003784065248577
|-0.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.28%
-0.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).
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