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سعر Oracle (ORCL) المباشر لليوم هو USD 0.079251 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.66M . يتم تحديث سعر ORCL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oracle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.83K - تغيير سعر Oracle خلال اليوم هو +9.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Oracle (ORCL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oracle مقابل USD هو $ +0.0068335 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oracle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oracle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oracle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0068335 +9.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oracle (ORCL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oracle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.070794$ 0.070794 $ 0.070794 24 ساعة مرتفع $ 0.100801$ 0.100801 $ 0.100801 عالية طوال الوقت $ 0.153402$ 0.153402 $ 0.153402 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) +9.44% تغير السعر (7 أيام) -45.52%

معلومات سوق Oracle (ORCL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: