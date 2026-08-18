سعر Opium Bird اليوم

السعر المباشر لمشروع Opium Bird (OPIUMBIRD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 27.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OPIUMBIRD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OPIUMBIRD.

يحتل Opium Bird حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 206,540، مع عرض متداول قدره 997.81M OPIUMBIRD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OPIUMBIRD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OPIUMBIRD بمقدار -2.35% خلال الساعة الماضية و+24.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.41K.

معلومات سوق Opium Bird (OPIUMBIRD)

القيمة السوقية $ 206.54K$ 206.54K $ 206.54K الحجم (24 ساعة) $ 8.41K$ 8.41K $ 8.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 206.54K$ 206.54K $ 206.54K إمداد دورة التداول 997.81M 997.81M 997.81M إجمالي العرض 997,809,845.715717 997,809,845.715717 997,809,845.715717

القيمة السوقية الحالية لـ Opium Bird هي $ 206.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.41K. العرض المتداول لـ OPIUMBIRD يبلغ 997.81M، مع إجمالي عرض 997809845.715717. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 206.54K.