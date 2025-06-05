سعر OPANARCHY (OPAN)
سعر OPANARCHY (OPAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 138.58K. يتم تحديث سعر OPAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPANARCHY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OPANARCHY خلال اليوم هو -12.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OPAN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OPAN.
خلال اليوم، كان سعر OPANARCHY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPANARCHY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPANARCHY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPANARCHY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPANARCHY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.66%
-12.73%
-36.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are developing humanoid robots integrated within a decentralized, blockchain enabled network architecture that ensures secure, trustless communication and collaboration. Opanarchy is creating a comprehensive ecosystem for humanoid robotics development, bringing together developers, hardware, and community. we also building an open markertplace for robotics hardware and software along wirh private community forum for our community to hash out ideas, swap feedback, and keep the conversation flowing.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OPAN إلى VND
₫--
|1 OPAN إلى AUD
A$--
|1 OPAN إلى GBP
￡--
|1 OPAN إلى EUR
€--
|1 OPAN إلى USD
$--
|1 OPAN إلى MYR
RM--
|1 OPAN إلى TRY
₺--
|1 OPAN إلى JPY
¥--
|1 OPAN إلى RUB
₽--
|1 OPAN إلى INR
₹--
|1 OPAN إلى IDR
Rp--
|1 OPAN إلى KRW
₩--
|1 OPAN إلى PHP
₱--
|1 OPAN إلى EGP
￡E.--
|1 OPAN إلى BRL
R$--
|1 OPAN إلى CAD
C$--
|1 OPAN إلى BDT
৳--
|1 OPAN إلى NGN
₦--
|1 OPAN إلى UAH
₴--
|1 OPAN إلى VES
Bs--
|1 OPAN إلى PKR
Rs--
|1 OPAN إلى KZT
₸--
|1 OPAN إلى THB
฿--
|1 OPAN إلى TWD
NT$--
|1 OPAN إلى AED
د.إ--
|1 OPAN إلى CHF
Fr--
|1 OPAN إلى HKD
HK$--
|1 OPAN إلى MAD
.د.م--
|1 OPAN إلى MXN
$--