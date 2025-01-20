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سعر Oobit (OBT) المباشر لليوم هو USD 0.02138854 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.46M . يتم تحديث سعر OBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oobit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.06K - تغيير سعر Oobit خلال اليوم هو -3.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 350.91M

أداء سعر Oobit (OBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oobit مقابل USD هو $ -0.00080021606322908 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oobit مقابل USD هو $ -0.0024610402 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oobit مقابل USD هو $ -0.0093283636 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oobit مقابل USD هو $ -0.001884246228008536 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00080021606322908 -3.60% 30 يوم $ -0.0024610402 -11.50% 60 يوم $ -0.0093283636 -43.61% 90 يوم $ -0.001884246228008536 -8.09%

تحليل سعر Oobit (OBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oobit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01826841$ 0.01826841 $ 0.01826841 24 ساعة مرتفع $ 0.02370787$ 0.02370787 $ 0.02370787 عالية طوال الوقت $ 0.434378$ 0.434378 $ 0.434378 تغير السعر (1 ساعة) +4.25% تغير السعر (1يوم) -3.60% تغير السعر (7 أيام) -13.13%

معلومات سوق Oobit (OBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: