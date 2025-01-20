سعر Oobit (OBT)
سعر Oobit (OBT) المباشر لليوم هو USD 0.02138854. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.46M. يتم تحديث سعر OBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oobit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.06K
- تغيير سعر Oobit خلال اليوم هو -3.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 350.91M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OBT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OBT.
خلال اليوم، كان سعر Oobit مقابل USD هو $ -0.00080021606322908 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oobit مقابل USD هو $ -0.0024610402 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oobit مقابل USD هو $ -0.0093283636 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oobit مقابل USD هو $ -0.001884246228008536 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00080021606322908
|-3.60%
|30 يوم
|$ -0.0024610402
|-11.50%
|60 يوم
|$ -0.0093283636
|-43.61%
|90 يوم
|$ -0.001884246228008536
|-8.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oobit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.25%
-3.60%
-13.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oobit (OBT) is a financial services provider that has developed a cryptocurrency payments gateway solution powered by blockchain. Its products and underlying technologies facilitate the fast and easy execution of crypto-to-fiat transactions by people and businesses around the world. Promote the everyday utility of digital assets while addressing the unmet needs of >1b global citizens. Oobit is harnessing crypto to felicitate a connection to traditional finance. Oobit was launched in 2017 with a simple yet ambitious aim: to increase cryptocurrency adoption in everyday life. Oobit’s native token (OBT) runs on the Ethereum blockchain. OBT is the fuel that runs the Oobit ecosystem — enabling fast and secure payments and transfers while maintaining crypto-to-fiat transactions at low fees. What Makes OBT Unique? Oobit (OBT), enables cross-border payments. The Oobit ecosystem is fueled by OBT, offering a wide range of rewards, perks, and benefits, applicable to its holders by offsetting transaction fees when making direct payments at almost any POS globally, buying crypto assets, sending crypto, or converting crypto. The company's core value is the ecosystem enabling crypto payments globally, simply, fast, efficient, and at a low cost How Is the Oobit Network Secured? The OBT token runs on the Ethereum blockchain. The OBT token is a standard version ERC-20 token. The platform also functions as a secure MPC and Cold wallet backed by GK8 military-grade security and hosts its OBT tokens. Where Can You Buy OBT? Swapping crypto or Buying OBT with a credit card on the Oobit App, swapping USDT for OBT on PancakeSwap, Receiving OBT through Community Airdrops Winning OBT through Contests
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OBT إلى AUD
A$0.0344355494
|1 OBT إلى GBP
￡0.0175386028
|1 OBT إلى EUR
€0.0207468838
|1 OBT إلى USD
$0.02138854
|1 OBT إلى MYR
RM0.0960345446
|1 OBT إلى TRY
₺0.7610042532
|1 OBT إلى JPY
¥3.3423871458
|1 OBT إلى RUB
₽2.179492226
|1 OBT إلى INR
₹1.851178137
|1 OBT إلى IDR
Rp350.6317471776
|1 OBT إلى PHP
₱1.2516573608
|1 OBT إلى EGP
￡E.1.0764852182
|1 OBT إلى BRL
R$0.1300423232
|1 OBT إلى CAD
C$0.0307994976
|1 OBT إلى BDT
৳2.5984937246
|1 OBT إلى NGN
₦33.3674057124
|1 OBT إلى UAH
₴0.900457534
|1 OBT إلى VES
Bs1.15498116
|1 OBT إلى PKR
Rs5.9592750148
|1 OBT إلى KZT
₸11.34662047
|1 OBT إلى THB
฿0.7334130366
|1 OBT إلى TWD
NT$0.7009024558
|1 OBT إلى CHF
Fr0.0194635714
|1 OBT إلى HKD
HK$0.1664028412
|1 OBT إلى MAD
.د.م0.2147409416