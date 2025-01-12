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سعر Olive Cash (OLIVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.48K . يتم تحديث سعر OLIVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Olive Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.09 - تغيير سعر Olive Cash خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.65M

أداء سعر Olive Cash (OLIVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Olive Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Olive Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Olive Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Olive Cash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.24% 30 يوم $ 0 -11.78% 60 يوم $ 0 +2.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Olive Cash (OLIVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Olive Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -1.17%

معلومات سوق Olive Cash (OLIVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: