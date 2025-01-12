سعر Olive Cash (OLIVE)
سعر Olive Cash (OLIVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.48K. يتم تحديث سعر OLIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Olive Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.09
- تغيير سعر Olive Cash خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.65M
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خلال اليوم، كان سعر Olive Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Olive Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Olive Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Olive Cash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-11.78%
|60 يوم
|$ 0
|+2.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Olive Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.24%
-1.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.
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