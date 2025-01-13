سعر Oh no (OHNO)
سعر Oh no (OHNO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OHNO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oh no الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.15
- تغيير سعر Oh no خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OHNO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OHNO.
خلال اليوم، كان سعر Oh no مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oh no مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oh no مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oh no مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.36%
|30 يوم
|$ 0
|-18.17%
|60 يوم
|$ 0
|-7.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oh no: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+0.36%
-10.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ohno another meme coin Launching on BLAST very soon.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OHNO إلى AUD
A$--
|1 OHNO إلى GBP
￡--
|1 OHNO إلى EUR
€--
|1 OHNO إلى USD
$--
|1 OHNO إلى MYR
RM--
|1 OHNO إلى TRY
₺--
|1 OHNO إلى JPY
¥--
|1 OHNO إلى RUB
₽--
|1 OHNO إلى INR
₹--
|1 OHNO إلى IDR
Rp--
|1 OHNO إلى PHP
₱--
|1 OHNO إلى EGP
￡E.--
|1 OHNO إلى BRL
R$--
|1 OHNO إلى CAD
C$--
|1 OHNO إلى BDT
৳--
|1 OHNO إلى NGN
₦--
|1 OHNO إلى UAH
₴--
|1 OHNO إلى VES
Bs--
|1 OHNO إلى PKR
Rs--
|1 OHNO إلى KZT
₸--
|1 OHNO إلى THB
฿--
|1 OHNO إلى TWD
NT$--
|1 OHNO إلى CHF
Fr--
|1 OHNO إلى HKD
HK$--
|1 OHNO إلى MAD
.د.م--