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سعر Official FO (FO) المباشر لليوم هو USD 0.610629 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Official FO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Official FO خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Official FO (FO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Official FO مقابل USD هو $ +0.00097651 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Official FO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Official FO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Official FO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00097651 +0.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Official FO (FO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Official FO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.606955$ 0.606955 $ 0.606955 24 ساعة مرتفع $ 0.614948$ 0.614948 $ 0.614948 عالية طوال الوقت $ 0.774517$ 0.774517 $ 0.774517 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +0.64%

معلومات سوق Official FO (FO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: