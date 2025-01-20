سعر OciCat Token (OCICAT)
سعر OciCat Token (OCICAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OCICAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OciCat Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.32K
- تغيير سعر OciCat Token خلال اليوم هو -16.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OciCat Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OciCat Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OciCat Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OciCat Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.99%
|30 يوم
|$ 0
|-35.16%
|60 يوم
|$ 0
|-29.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OciCat Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-16.99%
-5.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OciCat is a unique deflationary token by Ocicat Club launched to offers platforms that provide systems that dreamer can leverage on to bring their dreams to reality. Every dream is like a tiny seed but with huge potential to feed the nations.
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