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سعر OciCat Token (OCICAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OCICAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OciCat Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.32K - تغيير سعر OciCat Token خلال اليوم هو -16.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OciCat Token (OCICAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OciCat Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OciCat Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OciCat Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OciCat Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.99% 30 يوم $ 0 -35.16% 60 يوم $ 0 -29.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OciCat Token (OCICAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OciCat Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -16.99% تغير السعر (7 أيام) -5.25%

معلومات سوق OciCat Token (OCICAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: