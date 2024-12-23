سعر Ocean Protocol (OCEAN)
سعر Ocean Protocol (OCEAN) المباشر لليوم هو USD 0.557064. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.96M. يتم تحديث سعر OCEAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ocean Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35M
- تغيير سعر Ocean Protocol خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 221.34M
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خلال اليوم، كان سعر Ocean Protocol مقابل USD هو $ +0.00033044 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ocean Protocol مقابل USD هو $ +0.0302130345 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ocean Protocol مقابل USD هو $ -0.0128348659 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ocean Protocol مقابل USD هو $ -0.1543594738585992 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00033044
|+0.06%
|30 يوم
|$ +0.0302130345
|+5.42%
|60 يوم
|$ -0.0128348659
|-2.30%
|90 يوم
|$ -0.1543594738585992
|-21.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ocean Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
+0.06%
-26.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ocean Protocol is an ecosystem for sharing data and associated services. It provides a tokenized service layer that exposes data, storage, compute and algorithms for consumption with a set of deterministic proofs on availability and integrity that serve as verifiable service agreements. There is staking on services to signal quality, reputation and ward against Sybil Attacks. Ocean helps to unlock data, particularly for AI. It is designed for scale and uses blockchain technology that allows data to be shared and sold in a safe, secure and transparent manner. The Ocean Protocol is an ecosystem composed of data assets and services, where assets are represented by data and algorithms, and services are represented by integration, processing and persistence mechanisms. Ocean Protocol facilitates discovery by storing and promoting metadata, linking assets and services, and provides a licensing framework that has toolsets for pricing. A multitude of data marketplaces can hook into Ocean Protocol to provide “last mile” services to connect data providers and consumers. Ocean Protocol is designed so that data owners cannot be locked-in to any single marketplace. The data owner controls each dataset.
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