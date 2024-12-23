احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OCEAN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OCEAN.

سعر Ocean Protocol (OCEAN) المباشر لليوم هو USD 0.557064 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.96M . يتم تحديث سعر OCEAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ocean Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35M - تغيير سعر Ocean Protocol خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 221.34M

أداء سعر Ocean Protocol (OCEAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ocean Protocol مقابل USD هو $ +0.00033044 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ocean Protocol مقابل USD هو $ +0.0302130345 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ocean Protocol مقابل USD هو $ -0.0128348659 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ocean Protocol مقابل USD هو $ -0.1543594738585992 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033044 +0.06% 30 يوم $ +0.0302130345 +5.42% 60 يوم $ -0.0128348659 -2.30% 90 يوم $ -0.1543594738585992 -21.69%

تحليل سعر Ocean Protocol (OCEAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ocean Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.547388$ 0.547388 $ 0.547388 24 ساعة مرتفع $ 0.588998$ 0.588998 $ 0.588998 عالية طوال الوقت $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) -26.77%

معلومات سوق Ocean Protocol (OCEAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: