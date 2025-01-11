سعر Nutcash (NCASH)
سعر Nutcash (NCASH) المباشر لليوم هو USD 0.01262512. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.46K. يتم تحديث سعر NCASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nutcash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.10
- تغيير سعر Nutcash خلال اليوم هو -2.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.52M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NCASH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NCASH.
خلال اليوم، كان سعر Nutcash مقابل USD هو $ -0.00035409518876402 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nutcash مقابل USD هو $ -0.0089431262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nutcash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nutcash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00035409518876402
|-2.72%
|30 يوم
|$ -0.0089431262
|-70.83%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nutcash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-2.72%
-25.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NCASH إلى AUD
A$0.0204526944
|1 NCASH إلى GBP
￡0.0102263472
|1 NCASH إلى EUR
€0.0122463664
|1 NCASH إلى USD
$0.01262512
|1 NCASH إلى MYR
RM0.0566867888
|1 NCASH إلى TRY
₺0.4471817504
|1 NCASH إلى JPY
¥1.9906026704
|1 NCASH إلى RUB
₽1.2830909456
|1 NCASH إلى INR
₹1.0881590928
|1 NCASH إلى IDR
Rp206.9691472128
|1 NCASH إلى PHP
₱0.74488208
|1 NCASH إلى EGP
￡E.0.6379473136
|1 NCASH إلى BRL
R$0.0772657344
|1 NCASH إلى CAD
C$0.0181801728
|1 NCASH إلى BDT
৳1.5400121376
|1 NCASH إلى NGN
₦19.5737335456
|1 NCASH إلى UAH
₴0.5337900736
|1 NCASH إلى VES
Bs0.66913136
|1 NCASH إلى PKR
Rs3.5157171664
|1 NCASH إلى KZT
₸6.662275824
|1 NCASH إلى THB
฿0.4378391616
|1 NCASH إلى TWD
NT$0.4180177232
|1 NCASH إلى CHF
Fr0.0114888592
|1 NCASH إلى HKD
HK$0.0982234336
|1 NCASH إلى MAD
.د.م0.1267562048