احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NCASH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NCASH.

سعر Nutcash (NCASH) المباشر لليوم هو USD 0.01262512 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.46K . يتم تحديث سعر NCASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nutcash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.10 - تغيير سعر Nutcash خلال اليوم هو -2.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.52M

أداء سعر Nutcash (NCASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nutcash مقابل USD هو $ -0.00035409518876402 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nutcash مقابل USD هو $ -0.0089431262 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nutcash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nutcash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00035409518876402 -2.72% 30 يوم $ -0.0089431262 -70.83% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nutcash (NCASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nutcash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01255982$ 0.01255982 $ 0.01255982 24 ساعة مرتفع $ 0.01324913$ 0.01324913 $ 0.01324913 عالية طوال الوقت $ 0.04601289$ 0.04601289 $ 0.04601289 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -2.72% تغير السعر (7 أيام) -25.79%

معلومات سوق Nutcash (NCASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: