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سعر Nsure Network (NSURE) المباشر لليوم هو USD 0.00211885 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.27K . يتم تحديث سعر NSURE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nsure Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.20K - تغيير سعر Nsure Network خلال اليوم هو +4.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.73M

أداء سعر Nsure Network (NSURE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nsure Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nsure Network مقابل USD هو $ -0.0004865040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nsure Network مقابل USD هو $ -0.0002659794 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nsure Network مقابل USD هو $ -0.0002417278746629545 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.42% 30 يوم $ -0.0004865040 -22.96% 60 يوم $ -0.0002659794 -12.55% 90 يوم $ -0.0002417278746629545 -10.24%

تحليل سعر Nsure Network (NSURE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nsure Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00198824$ 0.00198824 $ 0.00198824 24 ساعة مرتفع $ 0.00212058$ 0.00212058 $ 0.00212058 عالية طوال الوقت $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +4.42% تغير السعر (7 أيام) -6.22%

معلومات سوق Nsure Network (NSURE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: