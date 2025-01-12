سعر Nsure Network (NSURE)
سعر Nsure Network (NSURE) المباشر لليوم هو USD 0.00211885. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.27K. يتم تحديث سعر NSURE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nsure Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.20K
- تغيير سعر Nsure Network خلال اليوم هو +4.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.73M
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خلال اليوم، كان سعر Nsure Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nsure Network مقابل USD هو $ -0.0004865040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nsure Network مقابل USD هو $ -0.0002659794 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nsure Network مقابل USD هو $ -0.0002417278746629545 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.42%
|30 يوم
|$ -0.0004865040
|-22.96%
|60 يوم
|$ -0.0002659794
|-12.55%
|90 يوم
|$ -0.0002417278746629545
|-10.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nsure Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+4.42%
-6.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.
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