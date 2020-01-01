توكنوميكس Nsure Network (NSURE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nsure Network (NSURE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nsure Network (NSURE) NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. الموقع الرسمي: https://nsure.network/ اشتر NSURE الآن!

توكنوميكس Nsure Network (NSURE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nsure Network (NSURE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.46K $ 42.46K $ 42.46K إجمالي العرض: $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M العرض المتداول: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 120.85K $ 120.85K $ 120.85K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00178955 $ 0.00178955 $ 0.00178955 معرفة المزيد عن سعر Nsure Network (NSURE)

توكنوميكس Nsure Network (NSURE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nsure Network (NSURE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NSURE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NSURE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NSURE، استكشف السعر المباشر لتوكن NSURE!

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