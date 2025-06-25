سعر Noodle (NOODLE)
سعر Noodle (NOODLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 663.85K. يتم تحديث سعر NOODLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Noodle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Noodle خلال اليوم هو -9.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Noodle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Noodle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Noodle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Noodle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.99%
|30 يوم
|$ 0
|-76.21%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Noodle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-9.99%
-34.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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