سعر Nonja (NONJA)
سعر Nonja (NONJA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 596.85K. يتم تحديث سعر NONJA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nonja الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 654.47
- تغيير سعر Nonja خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Nonja مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nonja مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nonja مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nonja مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.72%
|30 يوم
|$ 0
|-56.45%
|60 يوم
|$ 0
|-4.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nonja: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
-0.72%
-27.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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