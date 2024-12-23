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سعر Nominex (NMX) المباشر لليوم هو USD 0.00531461 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 992.23K . يتم تحديث سعر NMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nominex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.69K - تغيير سعر Nominex خلال اليوم هو -1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 186.70M

أداء سعر Nominex (NMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nominex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nominex مقابل USD هو $ -0.0006526027 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nominex مقابل USD هو $ -0.0009139641 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nominex مقابل USD هو $ -0.001873712048603648 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.10% 30 يوم $ -0.0006526027 -12.27% 60 يوم $ -0.0009139641 -17.19% 90 يوم $ -0.001873712048603648 -26.06%

تحليل سعر Nominex (NMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nominex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00526928$ 0.00526928 $ 0.00526928 24 ساعة مرتفع $ 0.005399$ 0.005399 $ 0.005399 عالية طوال الوقت $ 8.03$ 8.03 $ 8.03 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) -11.50%

معلومات سوق Nominex (NMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: