سعر Noggles (NOGS)
سعر Noggles (NOGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Noggles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.27K
- تغيير سعر Noggles خلال اليوم هو -0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Noggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Noggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Noggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Noggles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.93%
|30 يوم
|$ 0
|-24.60%
|60 يوم
|$ 0
|+14.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Noggles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-0.93%
-10.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Noggles (NOGS) is an unprecedented experiment built to unify communities under a powerful nounish ecosystem. NOGS has been designed to be a memecoin, a utility token and a nounish infrastructure for the world.
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