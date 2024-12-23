سعر NodelyAI ($NODE)
سعر NodelyAI ($NODE) المباشر لليوم هو USD 0.00772201. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.62M. يتم تحديث سعر $NODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NodelyAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.68K
- تغيير سعر NodelyAI خلال اليوم هو -14.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 982.62M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $NODE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $NODE.
خلال اليوم، كان سعر NodelyAI مقابل USD هو $ -0.00128344350072682 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NodelyAI مقابل USD هو $ +0.1354167604 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NodelyAI مقابل USD هو $ +0.1436719975 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NodelyAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00128344350072682
|-14.25%
|30 يوم
|$ +0.1354167604
|+1,753.65%
|60 يوم
|$ +0.1436719975
|+1,860.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NodelyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.87%
-14.25%
-15.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $NODE إلى AUD
A$0.0122779959
|1 $NODE إلى GBP
￡0.0061003879
|1 $NODE إلى EUR
€0.0073359095
|1 $NODE إلى USD
$0.00772201
|1 $NODE إلى MYR
RM0.034749045
|1 $NODE إلى TRY
₺0.2717375319
|1 $NODE إلى JPY
¥1.2080312444
|1 $NODE إلى RUB
₽0.7935909677
|1 $NODE إلى INR
₹0.6559075294
|1 $NODE إلى IDR
Rp124.5485309503
|1 $NODE إلى PHP
₱0.4543630684
|1 $NODE إلى EGP
￡E.0.3928186487
|1 $NODE إلى BRL
R$0.0469498208
|1 $NODE إلى CAD
C$0.0110424743
|1 $NODE إلى BDT
৳0.9189964101
|1 $NODE إلى NGN
₦11.9535170398
|1 $NODE إلى UAH
₴0.3225483577
|1 $NODE إلى VES
Bs0.39382251
|1 $NODE إلى PKR
Rs2.1407728323
|1 $NODE إلى KZT
₸4.0386884501
|1 $NODE إلى THB
฿0.2640155219
|1 $NODE إلى TWD
NT$0.2519691863
|1 $NODE إلى CHF
Fr0.0068725889
|1 $NODE إلى HKD
HK$0.0600000177
|1 $NODE إلى MAD
.د.م0.0773745402