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سعر NodelyAI ($NODE) المباشر لليوم هو USD 0.00772201 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.62M . يتم تحديث سعر $NODE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NodelyAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.68K - تغيير سعر NodelyAI خلال اليوم هو -14.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 982.62M

أداء سعر NodelyAI ($NODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NodelyAI مقابل USD هو $ -0.00128344350072682 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NodelyAI مقابل USD هو $ +0.1354167604 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NodelyAI مقابل USD هو $ +0.1436719975 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NodelyAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00128344350072682 -14.25% 30 يوم $ +0.1354167604 +1,753.65% 60 يوم $ +0.1436719975 +1,860.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NodelyAI ($NODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NodelyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00760114$ 0.00760114 $ 0.00760114 24 ساعة مرتفع $ 0.00910156$ 0.00910156 $ 0.00910156 عالية طوال الوقت $ 0.02400867$ 0.02400867 $ 0.02400867 تغير السعر (1 ساعة) -4.87% تغير السعر (1يوم) -14.25% تغير السعر (7 أيام) -15.31%

معلومات سوق NodelyAI ($NODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: