سعر NikolAI (NIKO)
سعر NikolAI (NIKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 549.96K. يتم تحديث سعر NIKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NikolAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NikolAI خلال اليوم هو -4.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر NikolAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NikolAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NikolAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NikolAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.06%
|30 يوم
|$ 0
|-47.61%
|60 يوم
|$ 0
|-18.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NikolAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-4.06%
-16.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community
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