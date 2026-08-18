سعر Nexira DAEP اليوم

السعر المباشر لمشروع Nexira DAEP (NEXI) اليوم هو $ 0.00377056، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEXI الحالي إلى USD هو $ 0.00377056 لكل NEXI.

يحتل Nexira DAEP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,885,278، مع عرض متداول قدره 273.78M NEXI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEXI بين $ 0.0036802 (أدنى) و$ 0.00432623 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03742276، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00267525.

على المدى القصير، تحرك NEXI بمقدار +1.25% خلال الساعة الماضية و+11.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.13K.

معلومات سوق Nexira DAEP (NEXI)

القيمة السوقية $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M الحجم (24 ساعة) $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M إمداد دورة التداول 273.78M 273.78M 273.78M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nexira DAEP هي $ 1.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.13K. العرض المتداول لـ NEXI يبلغ 273.78M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.89M.