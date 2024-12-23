سعر Neurahub (NEURA)
سعر Neurahub (NEURA) المباشر لليوم هو USD 0.01600966. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.34M. يتم تحديث سعر NEURA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neurahub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.40K
- تغيير سعر Neurahub خلال اليوم هو -1.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.72M
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خلال اليوم، كان سعر Neurahub مقابل USD هو $ -0.00023920389775092 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neurahub مقابل USD هو $ -0.0053195425 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neurahub مقابل USD هو $ -0.0086586196 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neurahub مقابل USD هو $ -0.004411645112149894 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00023920389775092
|-1.47%
|30 يوم
|$ -0.0053195425
|-33.22%
|60 يوم
|$ -0.0086586196
|-54.08%
|90 يوم
|$ -0.004411645112149894
|-21.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neurahub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.62%
-1.47%
-21.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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