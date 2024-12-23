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سعر Neurahub (NEURA) المباشر لليوم هو USD 0.01600966 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.34M . يتم تحديث سعر NEURA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neurahub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.40K - تغيير سعر Neurahub خلال اليوم هو -1.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.72M

أداء سعر Neurahub (NEURA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neurahub مقابل USD هو $ -0.00023920389775092 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neurahub مقابل USD هو $ -0.0053195425 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neurahub مقابل USD هو $ -0.0086586196 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neurahub مقابل USD هو $ -0.004411645112149894 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00023920389775092 -1.47% 30 يوم $ -0.0053195425 -33.22% 60 يوم $ -0.0086586196 -54.08% 90 يوم $ -0.004411645112149894 -21.60%

تحليل سعر Neurahub (NEURA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neurahub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01541353$ 0.01541353 $ 0.01541353 24 ساعة مرتفع $ 0.01721829$ 0.01721829 $ 0.01721829 عالية طوال الوقت $ 0.05825$ 0.05825 $ 0.05825 تغير السعر (1 ساعة) +1.62% تغير السعر (1يوم) -1.47% تغير السعر (7 أيام) -21.46%

معلومات سوق Neurahub (NEURA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: