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سعر NerveNetwork (NVT) المباشر لليوم هو USD 0.00786076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M . يتم تحديث سعر NVT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NerveNetwork الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.55 - تغيير سعر NerveNetwork خلال اليوم هو -2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 414.35M

أداء سعر NerveNetwork (NVT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NerveNetwork مقابل USD هو $ -0.000193685160682027 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NerveNetwork مقابل USD هو $ +0.0003381408 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NerveNetwork مقابل USD هو $ +0.0009357888 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NerveNetwork مقابل USD هو $ +0.000215528323345399 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000193685160682027 -2.40% 30 يوم $ +0.0003381408 +4.30% 60 يوم $ +0.0009357888 +11.90% 90 يوم $ +0.000215528323345399 +2.82%

تحليل سعر NerveNetwork (NVT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NerveNetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00774488$ 0.00774488 $ 0.00774488 24 ساعة مرتفع $ 0.00809196$ 0.00809196 $ 0.00809196 عالية طوال الوقت $ 0.365258$ 0.365258 $ 0.365258 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -2.40% تغير السعر (7 أيام) -20.11%

معلومات سوق NerveNetwork (NVT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: