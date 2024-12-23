سعر NerveNetwork (NVT)
سعر NerveNetwork (NVT) المباشر لليوم هو USD 0.00786076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M. يتم تحديث سعر NVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NerveNetwork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.55
- تغيير سعر NerveNetwork خلال اليوم هو -2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 414.35M
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خلال اليوم، كان سعر NerveNetwork مقابل USD هو $ -0.000193685160682027 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NerveNetwork مقابل USD هو $ +0.0003381408 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NerveNetwork مقابل USD هو $ +0.0009357888 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NerveNetwork مقابل USD هو $ +0.000215528323345399 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000193685160682027
|-2.40%
|30 يوم
|$ +0.0003381408
|+4.30%
|60 يوم
|$ +0.0009357888
|+11.90%
|90 يوم
|$ +0.000215528323345399
|+2.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NerveNetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-2.40%
-20.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.
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