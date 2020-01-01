توكنوميكس NerveNetwork (NVT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NerveNetwork (NVT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NerveNetwork (NVT) Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. الموقع الرسمي: https://nerve.network/ اشتر NVT الآن!

توكنوميكس NerveNetwork (NVT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NerveNetwork (NVT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 638.70K $ 638.70K $ 638.70K إجمالي العرض: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B العرض المتداول: $ 420.61M $ 420.61M $ 420.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.365258 $ 0.365258 $ 0.365258 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00145535 $ 0.00145535 $ 0.00145535 السعر الحالي: $ 0.00151623 $ 0.00151623 $ 0.00151623 معرفة المزيد عن سعر NerveNetwork (NVT)

توكنوميكس NerveNetwork (NVT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NerveNetwork (NVT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NVT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NVT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NVT، استكشف السعر المباشر لتوكن NVT!

توقعات سعر NVT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه NVT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار NVT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر NVT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!