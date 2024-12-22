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سعر Nemo Sum (NEMO) المباشر لليوم هو USD 0.00290452 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.74M . يتم تحديث سعر NEMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nemo Sum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.93K - تغيير سعر Nemo Sum خلال اليوم هو +77.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 943.83M

أداء سعر Nemo Sum (NEMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nemo Sum مقابل USD هو $ +0.00127006 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nemo Sum مقابل USD هو $ -0.0006533511 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nemo Sum مقابل USD هو $ +0.0010054829 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nemo Sum مقابل USD هو $ -0.00137122423287826 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00127006 +77.71% 30 يوم $ -0.0006533511 -22.49% 60 يوم $ +0.0010054829 +34.62% 90 يوم $ -0.00137122423287826 -32.06%

تحليل سعر Nemo Sum (NEMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nemo Sum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00163037$ 0.00163037 $ 0.00163037 24 ساعة مرتفع $ 0.00314934$ 0.00314934 $ 0.00314934 عالية طوال الوقت $ 0.055695$ 0.055695 $ 0.055695 تغير السعر (1 ساعة) -3.06% تغير السعر (1يوم) +77.71% تغير السعر (7 أيام) +30.55%

معلومات سوق Nemo Sum (NEMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: