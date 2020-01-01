توكنوميكس Nemo Sum (NEMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nemo Sum (NEMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nemo Sum (NEMO) NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME. الموقع الرسمي: https://nemosum.io اشتر NEMO الآن!

توكنوميكس Nemo Sum (NEMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nemo Sum (NEMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 124.53K $ 124.53K $ 124.53K إجمالي العرض: $ 978.67M $ 978.67M $ 978.67M العرض المتداول: $ 928.67M $ 928.67M $ 928.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 131.24K $ 131.24K $ 131.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.055695 $ 0.055695 $ 0.055695 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0001341 $ 0.0001341 $ 0.0001341 معرفة المزيد عن سعر Nemo Sum (NEMO)

توكنوميكس Nemo Sum (NEMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nemo Sum (NEMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEMO، استكشف السعر المباشر لتوكن NEMO!

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