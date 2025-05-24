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سعر MXS Games (XSEED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 293.78K . يتم تحديث سعر XSEED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MXS Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MXS Games خلال اليوم هو -6.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.16B

أداء سعر MXS Games (XSEED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MXS Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MXS Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MXS Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MXS Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.61% 30 يوم $ 0 +22.93% 60 يوم $ 0 -24.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MXS Games (XSEED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MXS Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00160571$ 0.00160571 $ 0.00160571 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -6.61% تغير السعر (7 أيام) +10.77%

معلومات سوق MXS Games (XSEED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: