سعر MUZZLE (MUZZ)
سعر MUZZLE (MUZZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUZZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MUZZLE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 233.97
- تغيير سعر MUZZLE خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MUZZLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MUZZLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MUZZLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MUZZLE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|+121.81%
|60 يوم
|$ 0
|+76.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MUZZLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.10%
+0.06%
+27.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utility token.
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