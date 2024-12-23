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سعر Multiverse Capital (MVC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 172.84K . يتم تحديث سعر MVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Multiverse Capital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.23 - تغيير سعر Multiverse Capital خلال اليوم هو -0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 545.86B

أداء سعر Multiverse Capital (MVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Multiverse Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Multiverse Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Multiverse Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Multiverse Capital مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.79% 30 يوم $ 0 -8.65% 60 يوم $ 0 -4.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Multiverse Capital (MVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Multiverse Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) -11.89%

معلومات سوق Multiverse Capital (MVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: