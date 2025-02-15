سعر mPendle (MPENDLE)
سعر mPendle (MPENDLE) المباشر لليوم هو USD 1.46. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MPENDLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق mPendle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 224.28K
- تغيير سعر mPendle خلال اليوم هو +12.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MPENDLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MPENDLE.
خلال اليوم، كان سعر mPendle مقابل USD هو $ +0.158686 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mPendle مقابل USD هو $ -0.0869018280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mPendle مقابل USD هو $ -0.2175366420 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mPendle مقابل USD هو $ +0.1740911154628122 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.158686
|+12.22%
|30 يوم
|$ -0.0869018280
|-5.95%
|60 يوم
|$ -0.2175366420
|-14.89%
|90 يوم
|$ +0.1740911154628122
|+13.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر mPendle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+12.22%
+22.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform designed to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? mPENDLE refers to "Magpie PENDLE", is a liquid version of vePENDLE that allows users to earn passive income on Penpie. PENDLE holders can convert tokens into mPENDLE on Penpie to earn boosted APR. Penpie takes all converted PENDLE tokens and locks them on Pendle Finance in order to acquire more vePENDLE. This, in turn, allows Penpie to provide boosted APR for its depositors. The process of permanently removing tokens from circulation is known as 'blackholing' and cannot be reversed. mPENDLE holders have the option to exchange their tokens for PENDLE on Wombat Exchange.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MPENDLE إلى AUD
A$2.2922
|1 MPENDLE إلى GBP
￡1.1534
|1 MPENDLE إلى EUR
€1.387
|1 MPENDLE إلى USD
$1.46
|1 MPENDLE إلى MYR
RM6.4678
|1 MPENDLE إلى TRY
₺52.8812
|1 MPENDLE إلى JPY
¥222.3872
|1 MPENDLE إلى RUB
₽132.9476
|1 MPENDLE إلى INR
₹126.5382
|1 MPENDLE إلى IDR
Rp23,548.3838
|1 MPENDLE إلى PHP
₱84.315
|1 MPENDLE إلى EGP
￡E.73.8614
|1 MPENDLE إلى BRL
R$8.322
|1 MPENDLE إلى CAD
C$2.0586
|1 MPENDLE إلى BDT
৳176.9228
|1 MPENDLE إلى NGN
₦2,208.761
|1 MPENDLE إلى UAH
₴60.59
|1 MPENDLE إلى VES
Bs89.06
|1 MPENDLE إلى PKR
Rs407.705
|1 MPENDLE إلى KZT
₸723.8388
|1 MPENDLE إلى THB
฿49.2166
|1 MPENDLE إلى TWD
NT$47.7128
|1 MPENDLE إلى CHF
Fr1.2994
|1 MPENDLE إلى HKD
HK$11.3588
|1 MPENDLE إلى MAD
.د.م14.527