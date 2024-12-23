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سعر Morpheus Network (MNW) المباشر لليوم هو USD 0.356556 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.37M . يتم تحديث سعر MNW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morpheus Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.20K - تغيير سعر Morpheus Network خلال اليوم هو -7.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.52M

أداء سعر Morpheus Network (MNW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morpheus Network مقابل USD هو $ -0.0272715311025425 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morpheus Network مقابل USD هو $ +0.0496546660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morpheus Network مقابل USD هو $ +0.0086339322 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morpheus Network مقابل USD هو $ -0.02028251942418484 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0272715311025425 -7.10% 30 يوم $ +0.0496546660 +13.93% 60 يوم $ +0.0086339322 +2.42% 90 يوم $ -0.02028251942418484 -5.38%

تحليل سعر Morpheus Network (MNW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morpheus Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.351744$ 0.351744 $ 0.351744 24 ساعة مرتفع $ 0.391791$ 0.391791 $ 0.391791 عالية طوال الوقت $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -7.10% تغير السعر (7 أيام) -26.22%

معلومات سوق Morpheus Network (MNW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: